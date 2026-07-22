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Başakşehir'in yeni transferleri Karbownik ve Emin Bayram ilk resmi maçlarına çıktı

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İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri Michal Karbownik ve Emin Bayram, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Inter Turku karşısında ilk resmi maçlarına çıktı ve 90 dakika forma giydi.

İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri Michal Karbownik ile Emin Bayram, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşısında turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maç heyecanını yaşadı.

İstanbul Başakşehir'in yeni transferleri Michal Karbownik ile Emin Bayram, Inter Turku karşılaşmasıyla birlikte turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Teknik Direktör Nuri Şahin'in ilk 11'de görev verdiği, Hertha Berlin'den transfer edilen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Karbownik ile Westerlo'dan kadroya katılan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram, Başakşehir kariyerlerine resmi olarak başlangıç yaptı.

İki futbolcu da müsabakada 90 dakika forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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