RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu

RAMS Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.

Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:

2 Temmuz

16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan

6 Temmuz

18.00 Başakşehir - Cracovia

10 Temmuz

16.00 Başakşehir - Ried

15 Temmuz

19.30 Başakşehir - Salzburg

16 Temmuz

15.00 Başakşehir - Puskas - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı