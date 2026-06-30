RAMS Başakşehir'in hazırlık maçları programı belli oldu
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'da Navbahor Namangan ile başlayacak ve Avusturya kampında Cracovia, Ried, Salzburg gibi takımlarla oynayacak.
RAMS Başakşehir'in yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti. Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz'da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir'deki kulüp tesislerinde saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya'da oynayacak.
Turuncu-lacivertlilerin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:
2 Temmuz
16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan
6 Temmuz
18.00 Başakşehir - Cracovia
10 Temmuz
16.00 Başakşehir - Ried
15 Temmuz
19.30 Başakşehir - Salzburg
16 Temmuz
15.00 Başakşehir - Puskas - İSTANBUL