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Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Mağlup Etti

Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Piatek ve Brnic'in golleriyle kazanırken, Gaziantep FK'nin golü Okereke'den geldi. Piatek oyundan kırmızı kartla atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Kemen'in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Crespo, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

69. dakikada Piatek'in kaptırdığı topu önünde bulan Kozlowski, ceza sahası dışında vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer kurtarış sonrası direğe de çarpan meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada hava topu mücadelesinde Viana, Piatek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, Piatek direkt kırmızı kart gösterdi.

90+7. dakika Kozlowski, yoğun itirazları nedeniyle üst üste iki sarı kart görerek, hakem Zorbay Küçük tarafından oyun alanına dışına gönderildi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Keny dk. 90+2), Duarte, Ba, Operi (Ebosele dk. 90+3), Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 78), Crespo, Kemen (Opoku dk. 90+2), Brnic (Figueiredo dk. 68), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Djalo

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana (Kodro dk. 89), Mbakata (Emre Taşdemir dk. 64), Ogün Özçiçek (Lungoyi dk. 46), N'Daiye, Okereke, Kozlowski, Maxim (Daubin dk. 46), Halil Dervişoğlu (Boateng dk. 65)

Yedekler: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Piatek (dk. 41 pen.), Brnic (dk. 45+4) (Başakşehir), Okereke (dk. 9) (Gaziantep FK)

Kırmızı kartlar: Piatek (dk. 88) (Başakşehir), Selçuk İnan (dk. 52), Kozlowski (90+7) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Operi (Başakşehir), Maxim, Viana, Okereke, N'Daiye (Gaziantep FK) - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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