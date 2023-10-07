Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Opoku ve Djilobodji'nin attığı gollerle Başakşehir galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep Fk'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Ba'nın Jevtovic'e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Sarper Barış Saka VAR'da yeniden inceleyerek penaltıya hükmetti.
60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+1. dakikada Abeid'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Denis'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta Gaziantep FK savunması kale önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Mert Bulut
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Cemali Sertel, Aleksic (Abeid dk. 87), Deniz Türüç (Emirhan İlkhan dk. 69), Pelkas (Onur Ergün dk. 87), Berkay Özcan, Figueiredo (Dennis dk. 83), Piatek (Keny dk. 69)
Yedekler: Deniz Dilmen, Ie, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Abeid, Mahmut Tekdemir, Karzev
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp (Ogün Özçiçek dk. 71), Jevtovic, Gradel (Markovic dk. 71), Maxim (Ajeti dk. 81), Dragus (Mbakata dk. 89)
Yedekler: Batuhan Şen, Ertuğrul Ersoy, Bikel, Mirza Cihan, Bahadır Gölgeli, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Opoku (dk. 3), Djilobodji (dk. 36 k.k.) (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Çağdaş Atan (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL