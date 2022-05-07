Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu - Haberler

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Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray'ın bugün deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Galatasaray'ın bugün deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu'na AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Yiğit Arslan eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Haberler

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