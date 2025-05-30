Başakşehir, Galatasaray'a Yenilmesine Rağmen Hedefe Ulaştı

Başakşehir, Galatasaray'a Yenilmesine Rağmen Hedefe Ulaştı
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RAMS Başakşehir'in yardımcı antrenörü Mustafa Keçeli, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası takımlarının iyi bir performans sergilediğini belirtti. Keçeli, UEFA Konferans Ligi'ne katılacaklarını ve yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'de yardımcı antrenör Mustafa Keçeli, karşılaşmada iyi oynadıklarını dile getirdi.

Mustafa Keçeli, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstedikleri hedefe ulaştıklarını belirten Keçeli, "UEFA Konferans Ligi'ne katılacağız. Tek amacımız taraftarlara iyi bir maç izletebilmekti. Hafta içi karşılaşmaya iyi hazırlandık. Beklentimizin üzerinde bir oyundu. Çok fazla pozisyonumuz var. Galatasaray'ın da çok pozisyonu var. Bu atmosferde oynadığımız oyun bizi tatmin etti. Artık yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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