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Başakşehir, Galatasaray Serisini Bitirmek İstiyor

Başakşehir, Galatasaray Serisini Bitirmek İstiyor
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Süper Lig 4. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Rakibine karşı 13 lig maçıdır kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, kötü seriyi sonlandırıp milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor. Kritik mücadele yarın saat 20.00'de.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir, konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek, sarı-kırmızılılara karşı son dönemdeki kötü serisini sonlandırmak istiyor.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Lige 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başlayan turuncu-lacivertliler, topladığı 4 puanla haftaya 9. sırada girdi. Söz konusu 3 haftada sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden İstanbul ekibi, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilirken, 3. haftada ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 13 maçtır galibiyet özlemi

Başakşehir, Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı son maçlarda istediği sonuçları alamadı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılara karşı ligde çıktığı son 13 müsabakada 10 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Başakşehir, Aslan'a karşı resmi maçlarda son galibiyetini ise 5 Nisan 2023 tarihindeki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elde etti.

Shomurodov sezona gollerle başladı

Geçtiğimiz sezonu 22'şer golle Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'de gol kralı olan Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı. Turuncu-lacivertli formayla geride kalan 3 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alıyor. 5 golü bulunan Galatasaraylı Victor Osimhen'in ardından Shomurodov, Trabzonsporlu Muhammed Salah ve Beşiktaşlı Dusan Vlahovic ile birlikte 3'er golle 2. sırayı paylaşıyor.

Emin Bayram eski takımına karşı ilk kez

Sezon başında kadroya katılan savunma oyuncusu Emin Bayram, Başakşehir formasıyla ligde geride kalan 3 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı ligde ilk kez forma giymeye hazırlanan Bayram'ın, zorlu mücadelede de 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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