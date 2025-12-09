RAMS Başakşehir FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını salonda yaptığı kuvvet çalışması antrenmanıyla başlattı. Akşam yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler.
Turuncu-lacivertliler, akşam yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
