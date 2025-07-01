Başakşehir FK, Nuno da Costa'yı Transfer Etti

Başakşehir FK, Nuno da Costa'yı Transfer Etti
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Kasımpaşa'da forma giyen Nuno da Costa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin dedi.

SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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