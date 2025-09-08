Haberler

Başakşehir FK'da Teknik Direktör Değişimi

Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın görevinden ayrılmasının ardından geçici teknik direktörlük görevine Marco Pezzaiuoli'yi getirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası geçici olarak teknik direktörlük görevine Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli'nin getirildiğini açıkladı.

Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz belirlenene kadar takımımızın başında, Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Futbol Planlama ve Strateji Direktörümüz Marco Pezzaiuoli yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
