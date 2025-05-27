Başakşehir FK, Çağdaş Atan ile Devam Kararı Aldı

Başakşehir FK, Çağdaş Atan ile Devam Kararı Aldı
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Başakşehir FK, 2 yıldır teknik direktörlük görevini yürüten Çağdaş Atan ile devam etme kararı aldığını açıkladı. İmza töreni 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

BAŞAKŞEHİR FK 2 yıldır teknik direktörlük görevini yürüten Çağdaş Atan ile yola devam kararı aldı. Kulüp, 9 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de Çağdaş Atan için imza törenini düzenleyeceğini duyurdu.

Başakşehir FK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9. kez Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor.

Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz.

İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de, Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Yönetim Kurulumuzun da yer alacağı, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'ın imza töreninde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

İmza töreninin ardından, değerli medya temsilcileri ile takımımızın bir araya geleceği barbekü partimizde samimi bir atmosferde sohbet etme ve yeni sezon öncesi kulübümüzün hedeflerini paylaşma fırsatı bulacağız.

Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9. kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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