Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.