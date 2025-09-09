Haberler

Başakşehir FK, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam etti. İdman, aktivasyon çalışması ve çift kale maç ile tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR FK, Süper Lig'in beşinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
