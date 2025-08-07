Başakşehir'den Anlamlı Mesaj: 'İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlara Son Verin!'
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşılaşan Başakşehir, maç öncesi 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle ısınarak Gazze'deki insanlık suçlarına dikkat çekti.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşılaşan olan Başakşehir, mücadele öncesi anlamlı bir çağrıda bulundu.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak. Mücadele öncesi turuncu-lacivertli oyuncular "İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin yazılı" tişörtlerle ısınmaya çıktı. Başakşehir kulübünden de yapılan açıklamada, " Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına Norveç'ten haykırıyoruz.
Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve futbolcularımız, Viking FK ile oynayacağımız maça 'İnsanlığa karşı işlenen suçlara son verin' yazılı tişörtlerle çıktı" denildi. - İSTANBUL
