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RAMS Başakşehir'de oyuncular sağlık kontrolünden geçti

RAMS Başakşehir'de oyuncular sağlık kontrolünden geçti
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RAMS Başakşehir'de futbolcular, yeni sezon öncesi Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Yeni transfer Michal Karbownik de Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kapsamlı taramadan geçti.

RAMS Başakşehir'de futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına bugün başlayan RAMS Başakşehir'de futbolcular Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Lacivert-beyazlıların yeni transferi Michal Karbownik'de Acıbadem Fulya Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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