Başakşehir, Cherno More'yi 3-0 Geçti

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Miguel Crespo'nun savunmanın arkasına attığı pasta penaltı noktası üzerinde Nuno da Costa'nın sırtı kaleye dönük yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada altıpas üzerinde Ousseynou Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Ivan Brnic kafayla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Ivan Brnic, sağına çekip yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Plamen Illiev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Nuno da Costa'nın pasında ceza sahası için sağ tarafından Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Plamen Illiev'in sektirdiği topu Miguel Crespo filelerle buluşturdu. 2-0

36. dakikada Miguel Crespo'nun ara pasında defansın arkasına sakan Nuno da Costa'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Ömer Ali Şahiner, Miguel Crespo, Ivan Brnic, Nuno da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Salke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Cherno More: Plamen Illiev, Asen Donchev, Zhivko Atanasov, Rosen Stefanov, Vlatko Drobarov, Tsvetomir Panov, Junior Weslen, Vasil Panayotov, David Teles, Georgi Lazarov, Celso Sidney

Yedekler: Antoan Manasiev, Kristian Tomov, Asen Chandarov, Joao Pedro, Dani Martin, Martin Milushev, Phellipe, Nikolay Kostadinov, Dimitar Tonev, Bandaro, Petar Marinov, Nikolay Zlatev

Teknik Direktör: Ilian Iliev

Goller: Ivan Brnic (dk. 17), Miguel Crespo (dk. 31), Nuno da Costa (dk. 36) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Junior Weslen, Tsvetomir Panov (Cherno More) - İSTANBUL