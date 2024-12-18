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Başakşehir, Cercle Brugge ile Play-Off Turuna Kalmak İçin Saha Çıkacak

Başakşehir, Cercle Brugge ile Play-Off Turuna Kalmak İçin Saha Çıkacak
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, son maçta alacakları galibiyet ile play-off turuna kalmayı hedefliyor.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda play-off turuna kalmak sahaya çıkacak.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. ve son haftasında yarın Belçika ekibi Cercle Brugge ile TSİ 23.00'da Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 5 puanla 24. sırada yer alıyor. Belçika temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 10 puanla 7. sırada bulunuyor.

Başakşehir, Belçika temsilcisi karşısında galip gelerek 24 takım arasında tamamlayarak, play-off turuna kalmayı hedefliyor.

Avrupa kupalarında 62. randevu

Başakşehir, Avrupa kupalarında 61 maça çıktı. İstanbul ekibi bu maçlarda 23 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 90 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde de 87 gol gördü.

Kupa 3'te 14. müsabaka

Başakşehir, UEFA Konferans Lig'inde bugüne kadar mücadele ettiği 13 maçta 5 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 4 maçta da berabere sona erdi. Geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 24 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde 19 gole engel olamadı.

Belçika takımlarıyla 7. karşılaşma

Başakşehir ile Cercle Brugge, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler bugüne kadar Belçika ekipleriyle de 6 kez rakip oldu. İstanbul ekibi; Club Brugge, Royal Antwerp ve Gent ile oynadığı bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Cercle Brugge ligde 15. sırada

Cercle Brugge, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan başladı. Belçika ekibi, bu turda Kilmarnock'ı 1-1 ve 1-0'lık skorlar geçerken, 2. turda ise Molde'ye 3-0 ve 1-0 yenilerek elendi. Yoluna Konferans Ligi play-off turundan devam eden Cercle Brugge, Wisla Krakow'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederken, sahasında 4-1 yenilmesine rağmen Konferans Ligi'nin yeni formatında mücadele etme hakkı elde etti.

Cercle Brugge, Belçika Ligi'nde ise geride kalan 18 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada bulunuyor. Ligde son olarak geçtiğimiz pazar günü Gent'e konuk olan Cercle Brugge, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Istvan Vad düdük çalacak

Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad düdük çalacak. Vad'ın yardımcılıklarını Vencel Toth ve Istvan Albert yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Gergo Bogar olacak. Müsabakada VAR'da Tamas Bognar, AVAR'da da Katalin Kulcsar görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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