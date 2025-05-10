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Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Hakem Performansına Sert Eleştiri

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Hakem Performansına Sert Eleştiri
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçta hakem yönetimini eleştirerek, Türk hakemliğinin kötü bir süreçten geçtiğini ifade etti. Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) durumu ile ilgili endişelerini dile getirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri müsabakadaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Maçın hakeminin çok kötü performans gösterdiğini aktaran Gümüşdağ, "Maalesef oyunun önüne geçen hakem kararlarını şaşkınlıkla izledik. Her iki takım açısından da mutsuz eden bir hakem yönetimi, çok kötü bir performans. Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türk hakemliğinin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Aralıkta bir basın açıklaması yapmıştım. O gün de MHK Başkanı'yla ilgili açıklamalar yapmıştım, gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) alması gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemden bu yana Türk hakemliğinin yaşadıklarını izlediklerini belirten Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Uluslararası arenada maalesef Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine göre çok daha azaldı, yerelde de uluslararası alanda da Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor. Skora bağlı konuşmuyorum, Türk hakemliği açısından içler acısı bir durum. Hakemin rezil kararları, facia kararları... Baktığınızda MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin MHK ile ilgili pozisyon almaması da bence TFF, MHK'nin bu durumda olmasının sorumlusudur. Türk hakemliği karar almadıkları için büyük yara almıştır. MHK Başkanı'nın burada kalma ihtimalini çok az görüyorum. Kalma ihtimalini sıfır görüyorum. Fakat verdiği zarar gittikten sonra da Türk hakemliğini kolay kolay toparlanmaz hale getirecek, buna üzülüyorum. Avrupa hedefi olan bir takımız, en az yüzde yüz 2 kırmızı kartın net verilemediğini gördük. Tamamen skoru etkileyecek kararlar. Maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Bu MHK'nin gideceği kesin ama bundan sonra verdiği zarar ne kadar zamanda toparlanır, bunu çok iyi görmüyorum."

Her hafta Türk hakemlerinin kötü performans sergilediğini kaydeden Gümüşdağ, "Türk hakemliğinin yeniden yapılanacağını söylediklerinde inanmadığımı söylemiştim. Sezon bitiyor, yapılanmış halini hepimiz gördük. Bu maç için söylemiyorum, her hafta görüyoruz. Diğer kulüplerin de değil sadece futbol paydaşlarının çoğunluğu, büyük memnuniyetsizlik yaşıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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