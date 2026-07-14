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Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü
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Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde kamp yapıyor. Dinamik ısınma ve taktik çalışmasıyla geçen idmanın ardından takım, yarın RB Salzburg ile hazırlık maçı oynayacak.

Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çalışmalarına devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Başakşehir, yarın RB Salzburg ile oynanacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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