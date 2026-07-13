Haberler

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çift antrenman yaparak kamp çalışmalarını sürdürdü.

RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, günün sabah antrenmanına dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla idman sona erdi.

Başakşehir FK, akşam gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı

Yeni savaş patlak verdi! Havalimanı ve hava üslerini vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Uzungöl'e düşürdüğü çantasını almak için suya atlayan Arap turist ölü bulundu

Bir çanta uğruna canından oldu! Acı haber Uzungöl'den geldi

Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray için İstanbul'da!
Dilan Çıtak Manifest kızlarına savaş açtı, altından başka hesap çıktı

Manifest'i hedef alan ünlü ismin sözleri eski defterleri açtırdı!

TFF, Bölgesel Amatör Lig'in ismini değiştirdi

Yeniliği TFF duyurdu: Ligin adı değişti
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi