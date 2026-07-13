RAMS Başakşehir FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde çift antrenman yaparak kamp çalışmalarını sürdürdü.
RAMS Başakşehir FK, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, günün sabah antrenmanına dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmasıyla idman sona erdi.
Başakşehir FK, akşam gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.