Başakşehir, Avusturya'da Sezon Hazırlıklarına Başladı
Başakşehir, 2025-2026 sezonu için Avusturya'da kamp yaparak hazırlıklara başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen ilk idman, dinamik ısınma ve sakatlık önleyici çalışmalarla devam etti.
Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, kamp programı için gittiği Avusturya'da yaptığı ilk idmanla sürdürdü.
Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, sakatlık önleyici ve rondo çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ve koşu ile antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor