Başakşehir Avusturya'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir Avusturya'da Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki takım, sabah topla ısınma, sonuçlandırma ve taktik çalışmaları gerçekleştirirken, akşamda kuvvet antrenmanı yaptı. İstanbul ekibi, yarın SVG Reichenau ile karşılaşacak.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan sabah idmanı, sonuçlandırma çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, akşam idmanında ise sahada yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

İstanbul ekibi, yarın Avusturya Bölgesel Lig ekiplerinden SVG Reichenau ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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