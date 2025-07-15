Başakşehir Avusturya'da Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan sabah idmanı, sonuçlandırma çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, akşam idmanında ise sahada yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

İstanbul ekibi, yarın Avusturya Bölgesel Lig ekiplerinden SVG Reichenau ile karşılaşacak. - İSTANBUL