Başakşehir, Avusturya'da Çift İdmanla Hazırlıklarına Devam Ediyor

Başakşehir, Avusturya'da Çift İdmanla Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde yaptığı sabah ve akşam çift idmanla devam etti. Sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan takım, akşam ise taktik çalışması yaptı.

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, Avusturya'nın Seefeld in Tirol şehrinde yaptığı çift idman ile devam etti.

Günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Başakşehir sabah gerçekleştirdiği antrenmanda salonda kuvvet çalışması yaptı. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı ise, taktik çalışmasıyla devam etti. Koşu ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın sabah yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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