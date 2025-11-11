Haberler

Başakpınarspor'da Teknik Direktör Yusuf Yanar ile Yollar Ayrıldı

Başakpınarspor'da Teknik Direktör Yusuf Yanar ile Yollar Ayrıldı
Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Başakpınarspor, 8. haftada Kayseri Şekerspor'a aldığı 6-1'lik mağlubiyetin ardından Antrenör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Yanar'a emekleri için teşekkür etti.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor'da Antrenör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Ligin 8. haftasında oynadığı maçta Kayseri Şeker spor'a 6-1 mağlup olan Başakpınar spor'da maçın ardından Antrenör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Başakpınar spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamız ile Başakpınar spor'umuzu hak ettiği yerlere getirebilmek adına çok emek verdik ama hayırlısı böyleymiş. Kendisine emekleri ve gayretleri için çok teşekkür eder, Bundan sonraki iş ve spor hayatında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
