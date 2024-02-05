Başakpınarspor, Argıncıkspor'u 4-0 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör A Grubu'nda ligin 16. haftasında Başakpınarspor rakibi Argıncıkspor, her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Ulu, Osman Baruk Selahattin Ak

Argıncıkspor: Ömer Keleş, Ali Bıyık, Sedat Kurt (Ahmet Akgül dk. 73), Tahir Can Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Doğukan Balıkçı (İsmet Merdan dk. 46), İlker Angıt (Dursun Erdem dk. 46), Yunus Emre Mert (Mustafa Şafak dk. 12), Gökhan Savranlar, Berat Aydemir (Faruk Göktürk dk. 73)

Başakpınarspor: Onur Muhammed Karaaslan (Seyit Ersoy dk. 83), Umut Tunç, Kadir Uluçay, Burak İndap (Muhammed Özçiftçi dk. 73), İlker Karakaya, Erhan Vurdem, Buğra Kara, Cihan Oğuzman, Mevlüt Metini Harun Çetin (Erkam Boyraz dk. 81), Okan Uçar (Muhammed Fatih dk. 83)

Goller: Okan Uçar (dk. 15, 65), Mevlüt Metin (dk. 45), Muhammed Özçiftçi (dk. 75) (Başakpınarspor) - KAYSERİ