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Bartın'da Plaj Voleybolu Grand Slam Heyecanı

Bartın'da Plaj Voleybolu Grand Slam Heyecanı
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TVF'nin düzenlediği Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Bartın etabı, İnkumu sahilinde 25 takımın katılımıyla başladı. 5 ülkeden sporcular, 500 bin lira ödül için mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Bartın etabı başladı.

Bartın Belediyesi ev sahipliğinde İnkumu sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 16'si erkek, 9'u kadın olmak üzere 25 takım katılıyor.

Üç gün sürecek ve 5 ülkeden takımların yer aldığı turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan ekiplere 500 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, gazetecilere, bu yıl Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nda Bartın etabının düzenlendiğini söyledi.

Beş ülkeden takımların katıldığı organizasyonda Türkiye ve dünya serisi puanı verildiğini belirten Değirmenci, "Olimpiyatlara dahi puan veren bu önemli organizasyon Bartın Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların yanı sıra Rusya, İran, Bosna Hersek, Ukrayna gibi ülkelerden gelen sporcular var. Turnuva bugün başladı ve cumartesi günü yarı final ve final maçları yapılacak. Burada ilk 8'e giren takımlara 500 bin lira dağıtılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA
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