Amatör maçta kavga: 1 yaralı
Bartın'da oynanan 1'inci Amatör Lig maçında Arıt Kayadibispor ve Ulus Çınarspor arasında, uzatma anlarında saha içinde çıkan kavgada bir oyuncu yaralandı. Kavga sonrasında 10 oyuncu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü.

Bartın 1'inci Amatör Lig mücadelesinde Ulus Çınarspor, deplasmanda bugün, Arıt Kayadibispor'la Ömertepesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın 90+2'nci dakikası Arıt Kayadibispor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ettiği sırada, saha içinde futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Arıt Kayadibisporlu bir oyuncu yaralandı. Kaşı açılan oyuncu sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşanan olayların ardından Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Maç, hakem tarafından tatil edilirken, kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.

