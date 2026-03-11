Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'nin eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, katıldığı bir iftar yemeğinde sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ali Koç döneminde görev yapan Barış Göktürk, sarı-lacivertli kulüpte 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını duyurdu.

"2027'DE KOŞULSUZ ŞARTSIZ ADAYIM''

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini belirterek, seçimin olması halinde elini daha erken taşın altına koyabileceklerini ifade etti. 2027 yılında ise kesin başkan adayı olduğunu belirten Barış Göktürk, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

''DESTEKLEMEYE DEVAM ETMELİ''

Taraftara destek çağrısında bulunan Göktürk, "Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe." sözlerini sarf etti.