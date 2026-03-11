Haberler

Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı

Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı Haber Videosunu İzle
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı. Barış Göktürk yaptığı açıklamada, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız" dedi.

  • Barış Göktürk, Fenerbahçe'nin 2027 yılındaki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olacağını açıkladı.
  • Barış Göktürk, 2026 yılında olağanüstü bir durum olmadığı sürece aday olmayacağını belirtti.
  • Barış Göktürk, seçilmesi halinde profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağını ve kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçireceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, katıldığı bir iftar yemeğinde sarı-lacivertlilerin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Ali Koç döneminde görev yapan Barış Göktürk, sarı-lacivertli kulüpte 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını duyurdu.

"2027'DE KOŞULSUZ ŞARTSIZ ADAYIM''

Barış Göktürk, 2026 yılında kulübün olağanüstü bir seçime gitmemesi gerektiğini belirterek, seçimin olması halinde elini daha erken taşın altına koyabileceklerini ifade etti. 2027 yılında ise kesin başkan adayı olduğunu belirten Barış Göktürk, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

''DESTEKLEMEYE DEVAM ETMELİ''

Taraftara destek çağrısında bulunan Göktürk, "Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi

Pakistan donanması, Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp