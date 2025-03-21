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Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor

Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor
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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Son 2.5 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper, astronomik bir bedelle transfer edilmeye hazır. Eğer 40 milyon euroluk satış gerçekleşirse, Türk futbol tarihinin ihracat rekoru kırılacak.

Süper Lig devi Galatasaray, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kendisini her hafta geliştirip performansını sürekli yukarıda tuttuğu için, maaşına her sezon önemli ölçüde zamlar yapılan Barış Alper, geçtiğimiz ara transferde gelen 25 milyon euro'luk tekliflere rağmen gönderilmemişti.

Kariyerinde Avrupa hedefi olan Barış Alper de Galatasaray'ın kararına saygı duymuştu. Bu yaz Barış Alper'i göndermeye hazırlanan Galatasaray, 40 milyon eurodan aşağı gelecek bir teklifi kabul etmeyecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Ayrıca, Barış Alper için 30 milyon euro üzeri bonservis ödemeye hazır kulüplerin olduğu da sarı kırmızılı yönetimin kulağına çalındı. Galatasaray, Barış Alper'i 40 milyon euroluk satış rakamını yakalarsa Türk futbol tarihinin ihracat rekorunu kıracak.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Su götürmez tek gerçek; Barış Alper 8-10 dan fazla etmez. O da formundaysa...

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Haber YorumlarıAlattin sert:

başarisizligiyla mi geçiyor :)

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Haber YorumlarıSerkan K.:

Bu şuna da benziyor; Serdar Dursuna 100 M yaz. Alan olursa Türk futbol tarihinin vs vs :)

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Suphanallah, demek bir de oynayabilse 200 milyon Euro

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Haber YorumlarıVedat Kurt:

?? tarihe geçecekmiş akşam gördük performansını daha doğrusu milli takımdaki performanslarını. 40 milyon demek....??

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Haber YorumlarıDua Sare:

Daha 1 Nisan olmadı bizi güldürmeyin

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Haber Yorumlarıümit eşref:

40 MİLYONLUK PARA AKLAYACAKLAR BARIŞI KULLANIYORLAR İŞTE :)

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Haber YorumlarıJon snow:

Az bile .canavar gibi oynuyor

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Haber YorumlarıJY TAM ORS ÇOC:

Nasılda azılı CİMBOM düşmanları hav hav havlıyor size ne la size g4ren ne

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Haber YorumlarıYusuf Kartal :

Bu adam Türkiye disinda hic bir yerde oynayamaz, Almanya Ingiltere de anca 3. Liginde yedek kalir. At gibi kosmaktan baska bir ise yaramiyor.

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