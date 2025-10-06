Barış Alper Yılmaz, maaşına aldığı zamdan sonra kayıplara karıştı
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın performansı eleştiriliyor. Sezon başında NEOM'a transferi gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, kulübü tarafından bırakılmamıştı. Maaşına zam yapılmasına rağmen son bir aydaki performansıyla tepki çeken milli futbolcu, son olarak Beşiktaş derbisinde de adamını takip etmedi ve gol yemesine neden oldu.
Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden NEOM'a transfer olacağı konuşulan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı kulübü Galatasaray, istenilen bonservis gelmemesi sonucu transferine izin vermemişti. İki taraf arasında transfer anlaşmazlığı çıkmış ve takımdan ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, 2 hafta kadro dışı kalmıştı.
ZAM ALDI AMA PERFORMANSI DÜŞTÜ
Barış Alper Yılmaz'ı affederek yeniden takıma katan Galatasaray, milli oyuncunun maaşına da zam yaptı. Ancak yapılan zam dahi Barış Alper Yılmaz'ın son bir aydaki performansını yukarıya çekemedi. Özellikle Beşiktaş derbisinde adamını takip etmeyerek gole neden olması tepki çekti. Barış Alper, bu pozisyonun ardından derbide ikinci pozisyonda da topu kaybetti, kontra yedirdi ve devamında Davinson kırmızı kart gördü. Milli oyuncunun bu performansı taraftarları tarafından yoğun şekilde eleştirildi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.