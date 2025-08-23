Barış Alper Yılmaz kadro dışı mı kaldı? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KAYSERİ KAFİLESİNDE YOK

Takımıyla birlikte son 4 gündür antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda da yer almadı. Milli oyuncu, salonda bireysel çalışmalarına devam etti. Bu doğrultuda, 25 yaşındaki yıldız, takımının Kayserispor iie oynayacağı maçın kamp kadrosunda yer almadı.

KADRO DIŞI İDDİALARINA CEVAP

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper'in kadro dışı kaldığı şeklindeki çıkan haberlere yanıt verdi. Abdullah Kavukcu, deneyimli oyuncunun kadro dışı kaldığı iddialarını yalanladı.

İşte Abdullah Kavukcu'nun açıklamaları;

"Bugün bir YouTube kanalının X hesabında çıkan "Barış Alper Yılmaz'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı" yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Bu tür haberler hem oyuncumuza hem de kulübümüze zarar vermekte olup, hangi motivasyonla servis edildiğini anlamak mümkün değildir.

Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup, kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bu dönemde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına değerli basın mensuplarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz."