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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 100. resmi maçına çıktı

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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Hatayspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile evinde mücadele eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiğe ulaştı. Bordo-beyazlılar karşısında 11'de görev alan Barış Alper, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 72, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere 100 resmi müsabakada görev aldı.

2021 yılında Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.

Hatayspor maçında 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Barış Alper Yılmaz Türkiye Kupası Galatasaray Hatayspor Futbol Spor Güncel Haberler

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