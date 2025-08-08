Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell sevinci
Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında penaltıdan attığı gol sonrası Harry Kewell'in meşhur gol sevincini yaptı.
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltı vuruşında topu ağlara yollayan Barış Alper Yılmaz, Sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.
HARRY KEWELL'IN SEVİNCİNİ YAPTI
Golün ardından Barış Alper, Galatasaray'ın efsane oyuncularından biri olan Harry Kewell'ın gol sevincini yaptı. Yıldız futbolcu, bu anlarda hem takım arkadaşlarını hem de tribünlerdeki Galatasaray taraftarını coşturdu.
SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
Barış Alper'in bu sevinci Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, o anlar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
İşte o gol sevinçleri;