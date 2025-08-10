Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için ilk resmi teklifini iletti ve kulüpler arası görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis bekliyor.

Süper Lig devi Galatasaray ile sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı.

NEOM SC'DEN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Haberde, Suudi ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için Sarı-kırmızılılara resmi teklifte bulunduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray'ın milli oyuncudan beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncudan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 1 maçta görev yapan Barış Alper, bu maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü 45 yaralı

Katliam gibi kaza! 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray barış ı satmamalı, adam sağ bek sol bek oynuyor, sol sağ kanat oynuyor, forvet oynuyor. Joker gibi adam satmak enayilik olur. Elde tutmalı mutlaka.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.