Barış Alper'in eski profili gündem oldu! "Gizli Fenerbahçeli" iddiaları yeniden alevlendi

Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çocukluk yıllarında açtığı sosyal medya profili, futbol camiasında adeta olay yarattı. Eski Facebook profilinde yer alan bazı ifadeler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından hızla yayılırken, "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın çocukluk yıllarında açtığı sosyal medya profili, futbol camiasında adeta olay yarattı.

ÇOCUKKEN AÇTIĞI PROFİL GÜNDEM OLDU

Eski Facebook profilinde yer alan bazı ifadeler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından hızla yayılırken, "Gizli Fenerbahçeli" olduğu yönündeki iddialar da yeniden gündeme taşındı.

YORUM YAĞIYOR

Barış Alper'in bu yıllar öncesine ait profilinde Fenerbahçe'ye dair paylaşımlar yaptığı öne sürülürken, sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı taraftarlar bu paylaşımların çocukluk dönemine ait olduğunu hatırlatırken, bazıları ise " Galatasaray'ın aslanı meğer içten içe Kanarya mıydı?" yorumunda bulundu.

İşte o profil;

Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Olayın bu denli gündem olmasının bir diğer nedeni ise Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olma aşamasında olması. Kerem'in sarı-lacivertli takıma imza atacak olmasına bazı Galatasaraylı taraftarlar sert tepkiler gösterirken, şimdi Barış Alper'in geçmişi de aynı pencereden tartışılmaya başlandı.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, Barış Alper Yılmaz sosyal medya gündeminin zirvesine oturmuş durumda.

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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

normal ne var bunda keremde fenerbahçeli

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Haber YorumlarıMGk:

Fenerin efsaneleri dahil alayı GalataSaray'lı onlar sorun etmiyor biz niye sorun edelim

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Hatasının farkına varıp doğru yolu bulmuş ne var ki bunda.. Takımda fenerli gibi oynamadığna göre sorun da yoktur..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Evet bu gün galata köprüsünden suya atlayan g saraylılar vardı kahrolmuşlar bu olaya ülke çalkalanıyor ne enflasyon ne hayat pahalılığı bu kadar koymamıştı insanlara akşama bakanlar kurulu toplanacak herhalde

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