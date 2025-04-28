Barcelona, Trabzonspor'u Yenerek UEFA Gençlik Ligi Şampiyonu Oldu

Stat: Colovray Spor Merkezi

Hakemler: Andrea Colombo, Giovanni Baccini, Giuseppe Perotti

Trabzonspor : Erol Can Çolak, Bican Tibukoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Alihan Erdoğan (Dk. 46 Ekrem Terzi), Salih Malkoçoğlu (Dk. 78 Melikşah Furkan Özcan), Boran Başkan, Abdurrahman Bayram (Dk. 89 Turan Deniz Tuncer), Onuralp Çakıroğlu (Dk. 73 Esat Alkurt), Yiğit Kemal Turan (Dk. 46 Ömer Faruk Duymaz)

Barcelona : Yaakobishvili, Espart (Dk. 79 Walton), Kospo, Cuenca, Farre, Junyent (Dk. 59 Virgili), Farinas, Diarra (Dk. 79 Rodriguez), Pradas (Dk. 79 Fernandez), Alba, Hernandez (Dk. 71 Marques)

Goller: Dk. 10 ve 68 Diarra, Dk. 18 Cuenca, Dk. 57 Alba ( Barcelona ), Dk. 88 Bican Tibukoğlu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 50 Oğuzhan Yılmaz, Dk. 51 Boran Başkan ( Trabzonspor ), Dk. 84 Walton ( Barcelona )

UEFA Gençlik Ligi final müsabakasında İspanya temsilcisi Barcelona, Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu.

11. dakikada Barcelona öne geçti. Orta alanda driplingle topu taşıyan Junyent, ceza yayında Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Boran Başkan'ın orta alanda ileriye gönderdiği topu kontrol eden Onuralp Çakıroğlu'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Yaakobishvili başarılı oldu.

18. dakikada Barcelona farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Farinas'ın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Farre'nin kafa vuruşunda kaleci Erol Can Çolak'ın uzaklaştıramadığı topu Cuenca tamamladı: 0-2.

32. dakikada Barcelona skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanattan pasla kullanılan köşe vuruşunda sağ çaprazda topu alan Hernandez'in plase vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu fakat VAR'dan gelen uyarıyla ofsayt kararı verildi.

44. dakikadaki Barcelona atağında sol kanattan Junyent'in içeri çevirdiği topta Bican Tibukoğlu araya girdi. Ceza yayının solunda topu önünde bulan Espart'ın şutunda kaleci Erol Can Çolak topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada sol kanattan Boran Başkan'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Taha Emre İnce'nin yaptığı kafa vuruşunda son çizgide Alba topu, kornere yolladı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Barcelona atağında Junyent, defans arkasına sarkan Diarra'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu kaleci Erol Can Çolak, kornere çeldi.

57. dakikada Barcelona farkı 3'e çıkardı. Orta alanda Arda Öztürk'ten sıyrılan Diarra topu ceza sahası girişindeki Alba ile buluşturdu. Ceza sahasının sağında Bican Tibukoğlu'nu ekarte eden Alba, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 0-3.

68. dakikada Barcelona skoru 4-0'a getirdi. Orta sahadan defansın arkasına atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Pradas, ceza sahasının girişinde Diarra'yı buldu. Bu oyuncunun kalenin soluna yaptığı yerden vuruş ağlara gitti: 0-4

88. dakikada Trabzonspor farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Ekrem Terzi'nin pasında son çizgide topla buluşan Oğuzhan Yılmaz'ın arka direğe kestiği ortada Bican Tibukoğlu, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-4.

Barcelona, final karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-1 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri, protokol üyeleri ve eski Barcelonalı oyuncu Luis Figo karşılaşmayı tribünden takip etti.