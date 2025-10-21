Barcelona, Olympiakos'u 6-1 mağlup etti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Fermin Lopez'in hat-trick yaptığı maçta Olympiakos'u 6-1 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona, Yunan takımı Olympiakos'u konuk etti. Katalanlar 7. dakikada Fermin Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, 22 yaşındaki oyuncu 38'de kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Maçın 50. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Bir dönem Hatayspor'da oynayan Ayoub El Kaabi, kafayla topu ağlara göndermesi sonrası hakem Urs Schnyder, VAR müdahalesiyle pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, kafa vuruşu öncesi elle oynama kararı nedeniyle penaltı kararı verildi. Topun başına geçen El Kaabi, fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indiren golü attı. Daha sonra ev sahibinin kazandığı penaltıda Lamine Yamal, farkı yeniden 2'ye çıkardı. 74'te Marcus Rashford topu ağlara gönderirken, 2 dakika sonra Fermin Lopez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 79. dakikada Rashford bir kez daha sahne aldı ve skoru 6-1'e getirdi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Hansi Flick'in öğrencileri Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Olympiakos ise 1 puanda kaldı. - İSTANBUL