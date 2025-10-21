Haberler

Barcelona, Olympiakos'u 6-1 mağlup etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Fermin Lopez'in hat-trick yaptığı maçta Olympiakos'u 6-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Maçta ilginç anlar yaşandı, özellikle VAR müdahalesiyle iptal edilen gol dikkat çekti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Fermin Lopez'in hat-trick yaptığı maçta Olympiakos'u 6-1 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona, Yunan takımı Olympiakos'u konuk etti. Katalanlar 7. dakikada Fermin Lopez'in golüyle 1-0 öne geçerken, 22 yaşındaki oyuncu 38'de kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. Maçın 50. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Bir dönem Hatayspor'da oynayan Ayoub El Kaabi, kafayla topu ağlara göndermesi sonrası hakem Urs Schnyder, VAR müdahalesiyle pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Gol ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, kafa vuruşu öncesi elle oynama kararı nedeniyle penaltı kararı verildi. Topun başına geçen El Kaabi, fileleri havalandırdı ve farkı 1'e indiren golü attı. Daha sonra ev sahibinin kazandığı penaltıda Lamine Yamal, farkı yeniden 2'ye çıkardı. 74'te Marcus Rashford topu ağlara gönderirken, 2 dakika sonra Fermin Lopez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 79. dakikada Rashford bir kez daha sahne aldı ve skoru 6-1'e getirdi.

Sahadan 3 puanla ayrılan Hansi Flick'in öğrencileri Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti. Olympiakos ise 1 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek

Dev maç öncesi kahreden haberi verdi: En az 2 hafta oynayamayacak
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.