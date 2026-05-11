Barcelona kutlamalarında Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı
Barcelona, La Liga'da Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek 29. şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamalarda genç futbolcu Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı ve 'Allah'a şükür Madridista değilim' yazılı formayı taraftarlara gösterdi.
18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı