Barcelona'nın Robert Lewandowski transferinde dolandırıldığı ortaya çıktı

İspanyol devi Barcelona'nın 2022 yazında 45 milyon euroya Bayern Münih'ten kadrosun kattığı Robert Lewandowski transferinde dolandırıldığı ortaya çıktı.

MENAJERİ GİBİ DAVRANMIŞ

İspanya'da yayın yapan Cadena SER'in haberine göre; Barcelona yönetimi, dünyanın sayılı golcüleri arasında yer alan Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi gibi davranan sahte bir kişi tarafından dolandırıldı.

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi

E-POSTAYLA TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Bu kişinin e-posta yoluyla Polonyalı yıldızın transferi için menajerlere ödenen komisyonun kendisine gönderilmesini talep etti. Ayrıca, bu komisyon ödenmezse, UEFA tarafından oyuncunun kaydının engelleneceği tehdidinde bulundu.

1 MİLYON EURO DOALNDIRMIŞLAR

Katalan ekibinin bu tuzağa düştüğü ve sahte menajerin bir işbirlikçisine ait olduğunu iddia ettiği hesaba 1 milyon Euro transfer ettiği öne sürüldü. Barcelona'nın parayı geri aldığı; Pini Zahavi'nin ise kimlik hırsızlığı nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

LEWANDOWSKI'NIN BARCELONA RAKAMLARI

Robert Lewandowski, 3. sezonuna başladığı Barcelona'da şimdiye kadar tüm kulvarlarda 106 maça çıktı. Polonyalı golcü, bu karşılaşmalarda 71 gol attı ve 19 asist yaptı. Tecrübeli forvet, bu sezon ise 11 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki futbolcunun İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.