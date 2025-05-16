Barcelona, LaLiga'da 28. Şampiyonluğunu İlan Etti

Barcelona, LaLiga'da 28. Şampiyonluğunu İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya LaLiga'nın 36. haftasında Espanyol'u 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime iki hafta kala 28. şampiyonluğunu kazandı. Teknik direktör Hansi Flick, ilk yılında 3. kupasını da kazanmış oldu.

İSPANYA LaLiga'nın 36'ncı haftasında deplasmanda Espanyol'u 2-0 mağlup eden Barcelona, bitime iki hafta kala 28'inci şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya LaLiga'da şampiyon 36'ncı haftada belli oldu. 35'inci haftada El-Clasico'da Real Madrid'i geriden gelerek mağlup eden Barcelona, deplasmanda Espanyol'u Yamal ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bitime iki hafta kala Real Madrid ile 7 puanlık farkını koruyan bordo-mavililer, 28'inci şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona, 1 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon olma başarısı gösterdi.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ OLAY

Barselona derbisi öncesinde stadyum dışında üzücü bir olay yaşandı. Mücadele öncesinde bir sürücü, aracıyla taraftarların olduğu kalabalığa daldı. Olayda 13 kişi yaralanırken, İspanyol polisi yaptığı açıklamayla olayda kasıt olmadığını duyurdu. Öte yandan İspanya basınında yer alan haberlerde gözaltına alınan sürücünün, genç bir kıza çarptığı, sonrasında çevredekilerin tepki göstermesiyle paniğe kapılarak kontrolsüz şekilde hızlanıp, kalabalığın arasına daldığı ifade edildi.

HANSİ FLİCK'TEN İLK YILDA 3'ÜNCÜ KUPA

İspanyol ekibinde yeni sezon öncesinde göreve getirilen teknik direktörü Hansi Flick, yeni takımıyla ilk yılında 3 kupa birden kazandı.

İspanya Süper Kupası ve İspanya Kral Kupası'nda ezeli rakibi Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon olan Flick ve öğrencileri, LaLiga şampiyonluğunu da kazanarak bu sezon 3'üncü kupayı müzeye götürme başarısı yakaladı. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde Inter'e elenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Barış zirvesinin programı belli oldu! İki ülke hiç karşılaşmayacak
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket

Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Dalkılıç, doğuştan gelen sağlık sorunu nedeniyle 11. kez ameliyat masasına yattı

11 kez ameliyat olan ünlü şarkıcı son halini paylaştı
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Adını sır gibi saklıyorlar! Fenerbahçe'de yeni imza
Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona

Olaylı maçta yok yok! İspanya'da şampiyon belli
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.