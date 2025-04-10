Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! Gözler çıkacak kararda
Duruşmaya dakikalar kala Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırı

Duruşmaya dakikalar kala korkunç saldırı! Savcılık harekete geçti
Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den tartışma yaratacak çıkış

Türkiye mi İsrail mi? Tarafını seçemeyen Aliyev'den bomba çıkış
Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti

Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti. İki karşılaşmanın rövanşı, 15 Nisan'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

ÇOK RAHAT YENDİLER

Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynanan maçta Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Barcelona'nın gollerini 25. dakikada Raphinha, 48. ve 66. dakikalarda Robert Lewandowski, 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona'da forma giyen birçok oyuncu bu akşam ilkleri yaşadı. Katalanlar'ın 17 yaşındaki genç starı Lamine Yamal, 18 yaşına girmeden +20 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk oyuncu oldu. 18 yaşındaki Pau Cubarsi, maçın ilk golünde Raphinha'ya yaptığı asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç defans oyuncusu oldu.

PSG AVANTAJI KAPTI

Gecenin diğer maçında Paris Saint-Germain, Aston Villa'yı konuk etti. Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.