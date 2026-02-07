Haberler

Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi

Güncelleme:
İspanya'nın Barcelona kulübü, Avrupa Süper Ligi projesinden resmi olarak çekildiğini açıkladı. Proje, kurucu üyeleri arasında daha önce Arsenal, Chelsea, ve Manchester kulüplerinin de yer aldığı 12 takım tarafından başlatılmıştı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
