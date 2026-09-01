Barcelona'dan Gabriel Jesus transferi
İSTANBUL(AA) - İspanya LaLiga ekibi Barcelona, İngiltere Premier Ligi takımı Arsenal'den Gabriel Jesus'u transfer etti.
İSTANBUL(AA) - İspanya LaLiga ekibi Barcelona, İngiltere Premier Ligi takımı Arsenal'den Gabriel Jesus'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde Palmeiras, Manchester City ve Arsenal forması giyen Jesus, Brezilya Milli Takımı ile 2019 Copa America şampiyonluğu yaşamıştı.
Kaynak: AA