Bandırmaspor ve Kocaelispor Berabere Kaldı

- Bandırmaspor - Kocaelispor maçının ardından

BALIKESİR - Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanan Bandırmaspor-Kocaelispor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasıda Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ve Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir karşılaşmayı değerlendirdi. İsmet Taşdemir, özellikle ilk 80 dakikada çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek son dakikalarda kaybedilen 2 puanın kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi. Taşdemir, "Zor bir deplasmandı. Oyunun genelinde, özellikle ilk 80 dakikada çok iyi oynadık ve rakibe pozisyon vermedik. Ancak son dakika yediğimiz golle sahadan beraberlikle ayrıldık. Bu sonuç bizim için üzücü. Kazanmak ve puan farkını açmak istiyorduk" dedi.

"Maalesef son anlarda skoru koruyamadık"

Son dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan İsmet Taşdemir, "Rakibimizden daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maalesef son anlarda skoru koruyamadık. Sağlık olsun, bir puan da puandır. Sezon sonu hedefimize ulaşmak için bu da değerli olabilir" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansını öven Taşdemir, "Özellikle ilk 80 dakikalık oyundan dolayı takımımı kutluyorum. Ancak son dakikadaki görüntü bize yakışmadı" diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerinin maça etkisiyle ilgili soruya da değinen Taşdemir, "Giren oyuncular belki yeterli reaksiyonu gösterememiş olabilir ama içlerinden biri gol attı. Dolayısıyla sonucu sadece değişikliklere bağlamak doğru değil. Bugün takım olarak berabere kaldık. İyi oynadık ama son 10 dakikayı kötü geçirdik ve 2 puanı burada bıraktık" diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Gürsel: "İstediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade ederek, "İstediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Özellikle ilk yarıya baktığımızda oyuna hiç giremedik. Bandırmaspor olarak kendi iç saha performansımızı bu maçta sergileyemedik. Oyuncularım kazanmayı çok istiyordu. Bazen bu kadar çok istemek, sahaya olumsuz yönde de yansıyabiliyor" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz toparlandıklarını belirten Gürsel, "İkinci yarıya iyi başlar gibi olduk ama ardından kalemizde iki gol gördük. Bu goller, tamamen bizim yaptığımız hatalardan kaynaklandı. Kocaelispor gibi güçlü bir takıma karşı 2-0'dan geri dönmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarının sonlarına doğru rüzgara karşı oynamak da işimizi zorlaştırdı"

Havanın etkisine de değinen Gürsel, "İkinci yarının sonlarına doğru rüzgara karşı oynamak da işimizi zorlaştırdı. Ancak buna rağmen gösterilen mücadeleyle son dakikada beraberliği yakalamak moral açısından önemliydi. Çünkü eğer kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Bu beraberlik, ilerleyen haftalar için moral oldu," ifadelerini kullandı.

Ligdeki hedefleri hakkında da konuşan Mustafa Gürsel, şunları söyledi:

"Alabildiğimiz kadar puan alarak sıralamada yerimizi en üste çekmeye çalışacağız. Bundan sonraki süreç hem bizim alacağımız sonuçlara hem de rakiplerin durumuna bağlı. Kalan 6 haftada tüm maçları kazanacak gücümüz var. Amacımız her maça kazanmak için çıkmak. İnşallah gönlümüzce olur ve kalan haftalarda sahada gerekeni yaparız."

Son olarak rakiplerine başarılar dileyen Gürsel, "Kocaelispor şu anda herkesin yerinde olmak isteyeceği bir konumda. Büyük bir avantajları var. Onlara da kalan maçlarda başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.