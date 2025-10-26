Haberler

Bandırmaspor ve Esenler Erokspor Golsüz Beraberlik Yaşadı

Bandırmaspor ve Esenler Erokspor Golsüz Beraberlik Yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta Bandırmaspor'dan Dieumerci Dongola ve Douglas Tanque kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Batuhan Kolak, Emrah Ünal, Selahattin Altay

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Sanami Hountondji (Enes Aydın dk. 32), Atınç Nukan, Tolga Kalender (Gani Burgaz dk. 78), Rahmetullah Berişbek, Jones Johan Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Dieumerci Dongola, Muhammed Gümüşkaya (Yusuf Can Esendemir dk. 78), Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Enes Çinemre, Atalay Atcı, Jetmir Topalli, Cem Tuna Türkmen, Atalay Atcı, Emirhan Acar, Lassana Samake

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Francis Nzaba (Mame Mor Faye dk. 80), Anıl Yaşar (Onur Ulaş dk. 46), Yunus Emre Gedik, Mikail Okyar (Hamza Catakovic dk. 46), Amilton, Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 12), Ryan Jack, Berat Luş (Alper Karaman dk. 66), Kayode

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Altar Han Hidayetoğlu, Enes Alıç, Dimitri Kevin Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kırmızı kart: Dieumerci Dongola (dk. 40), Douglas Tanque (dk. 45+1) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Arda Özçimen (Bandırmaspor), Anıl Yaşar, Alper Karaman, Yunus Emre Gedik (Esenler Erokspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.