Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapadı

Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1 Yenerek Haftayı Galibiyetle Kapadı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Douglas Tanque'nın 2 golü ve Ümraniyesporlu Emre Kaplan'ın kırmızı kartı öne çıkan detaylar oldu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Gani Burgaz, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpasa çıkardığı topu Tangue filelere gönderdi. 1-0

21. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Benny'nin pasında Batuhan topu ağlara yolladı. 1-1

27. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ndongala, Emre Kaplan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Yusuf Adnan Kendirciler'e VAR tarafından izleme tavsiyesi geldi.

32. dakikada pozisyonun tekrarını izleyen hakem Kendirciler, Emre Kaplan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Ndongala'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Tanque'nin vuruşund kaleci Cihan gole izin vermedi.

79. dakikada Hikmet Çiftçi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşunda savunmadan dönen top sonrası hakem izleme tavsiyesi aldı. Hakem Kendirciler, pozisyonda Hoti'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Tanque, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Tevfik Özkoş, Mehmet Pekmezci

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Jones Johan Bacuna, Dieumerci Ndongola (Tolga Kalender dk. 85), Gani Burgaz (Emirhan Acar dk. 59), Atınç Nukan, Enes Aydın (Yusuf Can Esendemir dk.77), Mücahit Albayrak (Jetmir Topalli dk. 46, Lassana Samake dk. 77), Michel Mulumba, Douglas Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atcı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ümraniyespor: Cihan Toplaoğlu, Batuhan Çelik (Toheeb Kosoko dk. 90+2), Jurgen Bardhi (Serkan Göksu dk.49), Engjell Hoti (Yusuf Kocatürk dk. 90+2), Tomislav Glumac, Oğuz Yıldırım, Emre Kaplan, Martins de Souza, Ali Turap Bülbül (Talha Bartu Özdemir dk. 26), Andrej Dokanovic

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Servet Berat Fidan, Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Douglas Tanque (dk. 14, dk. 81 pen.) (Bandırmaspor), Batuhan Çelik (dk. 20) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Emre Kaplan (dk. 32) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Ndongala, Enes Aydın, Mulumba (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
