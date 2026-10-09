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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Artı Değer Vanspor'u 2-0 yendi

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Artı Değer Vanspor'u 2-0 yendi
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Artı Değer Vanspor FK'yi 2-0 yendi. Bandırmaspor'un gollerini 46. ve 55. dakikalarda Kerem Dönertaş kaydetti; Vanspor'da Kadir Seven, Oliveira ve Hikmet Çiftçi sarı kart gördü.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yiğit Arslan, Erdoğan Çak, Arif Dilmeç

Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Kadir Seven (Dk. 58 Faruk Can Genç), Oulare, Mehmet Özcan (Dk. 58 Zivkovic), Hikmet Çiftçi, Alhaft (Dk. 46 Muhammed Furkan Özhan), Ozan Can Kökçü (Dk.76 İlkan Sever), Yenne, Oliveira (Dk. 58 Bardhi)

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Seck), Mulumba, Kehinde (Dk. 78 Ali Ülgen), Kerem Dönertaş (Dk. 84 Muhammed Gümüşkaya), Emirhan Ayhan (Dk. 73 Badji), Enes Çinemre (Dk. 73 Liço), Yalın Dilek

Goller: Dk. 46 ve 55 Kerem Dönertaş (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kadir Seven, Dk. 52 Oliveira, Dk. 79 Hikmet Çiftçi (Artı Değer Vanspor), Dk. 52 Emirhan Ayhan, Dk. 86 Liço (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Artı Değer Vanspor FK'yi 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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