Mustafa Gürsel: "Son üç maçta elimizden geleni yapacağız"

Mustafa Gürsel: 'Son üç maçta elimizden geleni yapacağız'
Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, son üç maçta kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti. Oyun anlamında daha iyi olduklarını fakat ofansif eksikliklerin puan kaybına neden olduğunu ifade etti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum FK maçının ardından, "Son üç maçta elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Son haftalara girdik. Her takımın kendince hedefleri var. Final haftaları. Her puan önemli gibi duruyor ama bizim için bir puan bugün çok sevindiğimiz bir puan olmadı. Bugün kazanmak istiyorduk. Ama baktığımızda iyi bir takıma karşı karşı oynadık. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç oldu. Mücadele anlamında olsun, oyun anlamında olsun; ikinci yarı oyun anlamında da daha iyi oynadık. Ama dediğim gibi, ofansif anlamda oyuncu eksiklerimiz bugün göze çarptı. Son haftalarda pozisyona girme anlamında, pozisyonları değerlendirme anlamında, üçüncü bölgedeki alternatiflerimizin sayısı... Yani kendi elimizdeki olan oyuncularımızı dahi kullanamıyoruz. Baktığımızda o bölgedeki eksiklikler bizi şu andaki puan olarak da, belki onlar olsaydı daha fazla puanımız da olacaktı, bilmiyorum. Lig sonuna üç hafta kaldı. Biz her maça yine kazanmak için çıkacağız. Ama sonuç ne olur, play-off'u yakalar mıyız yakalayamaz mıyız? Ciddi rakiplerimiz var. Onların da alacağı sonuçlar önemli, bizim alacağımız sonuçlar önemli. Biz elimizden geleni son üç maçta da yapacağız, kazanmak için ne gerekiyorsa. Artık ondan sonra sonuç istediğimiz gibi olursa mutlu oluruz. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum; ne olursa olsun, nasıl bitirirsek bitirelim, onlar bu sene ellerinden geleni yaptılar. Bence başarılılar. Çünkü yaşadığımız şartları belki biz dışarıya çok aksettirmiyoruz. Yani eksiklik anlamında olsun, her anlamda olsun biz içimizde her türlü şeyi halledip dış sahaya, dışarıya yansıtmıyoruz. Bu şartlarda şu anda 53 puanımız oldu. Ama Bandırmaspor her zaman hedefe oynar. İnşallah üç maçta da aynı şekilde devam edeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

