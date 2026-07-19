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Ertuğrul Arslan: "Aramıza katmayı düşündüğümüz 3-4 oyuncu var"

Ertuğrul Arslan: 'Aramıza katmayı düşündüğümüz 3-4 oyuncu var'
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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, Bolu kampında yaptığı açıklamada, oyuncu performansından memnun olduğunu ve ligin ilk maçı öncesinde 3-4 transfer yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, 3-4 transfer yapmayı planladıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya geldi. Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Bandırma ekibi, teknik ve fiziksel çalışmalara başladı. Kampla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bandırmaspor Teknik Direktör Ertuğrul Arslan, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

"Oyuncularımın performansından memnunum"

Hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Arslan, "Hem fiziksel hem de taktiksel olarak bu süreçte oyuncularımın gösterdiği performanstan gayet memnunum. İstediklerimizi yapmaya çalışıyorlar. Önümüzde iki haftalık bir süreç daha var. İnşallah burada çok sıkı çalışıp, sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Bu hazırlık sürecindeki maçlar, eksiklerimizi görmemiz açısından da bize referans oluyor. Şu ana kadar oyuncularımın gösterdiği performans beni mutlu ediyor" dedi.

"Hazır bir şekilde lige gireceğiz"

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Ertuğrul Arslan, "8 Ağustos'ta oynanacak ligin ilk maçı olan İstanbulspor maçı öncesinde, oyuncu anlamında da aramıza takviyeler yapabilirsek iyi olacak. Aramıza katmayı düşündüğümüz 3-4 oyuncu var. Onları da kadromuza katarsak lige hazır bir şekilde gireceğiz. Hazırlık maçlarında pozisyona giriyoruz. Golü bir şekilde atacağız inşallah. Bunun üzerine çalışacağız. Hazırlık kampının amacı da bu. Eksik bölgeleri görüp, belirlemek ve bu eksikleri tamamladıktan sonra lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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