Bandırmaspor, Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Şanlıurfaspor ile kendi sahasında karşılaşacak. 25 Kasım Cumartesi saat 13.30'da 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan maç öncesi son hazırlıklarını Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri'nde gerçekleştiren bordo-beyazlı ekipte moraller yerinde. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde zorlu karşılaşmaya hazırlanan Bandırmaspor, bugünkü antrenmanda kısa pas, ısınma hareketleri ve dar alan oyun çalışması yaptı.

Teknik Direktör Taner Taşkın, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takım olarak güzel bir çıkış yakaladıklarını kaydederek bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Taşkın, "Lig arasına girmeden önce 5 maçımız kaldı. Bu maçların hepsine final maçı gözüyle bakıyoruz. Ligde en azından bir sıra yükselmek için mücadele vereceğiz. Takımımızda hava iyi, moraller yerinde. Çok sıkı çalışıyoruz. Cezalı olan bir oyuncumuz var. Sergen cezalı. Ufak tefek sakatlıkları olanlar da var ama büyük bir şey yok" dedi.

Taner Taşkın, yaklaşan transfer dönemi ile ilgili de konuşarak, "Her mevkide ikişer oyuncumuz var. Ben takıma takviye yapmayı çok uygun görmüyorum. Transferleri ben yapmamıştım, şu anda da başkanın inisiyatifinde olan bir konu. Bana sorarlarsa takımda bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Her maçımızı, antrenman maçı dahi olsa kazanmak için oynuyoruz" diye sözlerine devam eden Taşkın, "Ziraat Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini ve hep kazanmak için sahada olacaklarını vurgulayarak, "Ziraat Türkiye Kupası da önemli bir kupa. Bunu yadsıyamayız. Önümüzdeki turu da geçmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR