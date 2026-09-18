Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak milli araya girdi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanan maçın ardından teknik direktörlermücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğini bildiklerini belirterek, "Bandırma'ya gelirken zor bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk. Geçen hafta Sarıyer beraberliği ve üst düzey bir oyun vardı. Oyuncularımız motive bir şekilde sahaya çıktılar" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibe fazla fırsat vermediklerini ifade eden Açıkgöz, "İlk devre özellikle rakibimiz önde gözükse de oyuncularımız pozisyon anlamında rakibe çok fazla fırsat vermediler. Hatta oyunun 30'lu dakikalarında kaçırdığımız net bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda rakibimize ilk 15 dakika biraz baskı yaptık. Oyuncularımı kutluyorum. Çıkışımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bandırmaspor Cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise milli araya galibiyetle girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Arslan, Ümraniyespor'un savunma anlayışının kendilerini zorladığını belirterek, "Aradan önce son maçımızı içeride Ümraniyespor'a karşı kazanıp milli araya girmek istiyorduk ama başaramadık. Özellikle rakibimizin katı savunma anlayışı bizi biraz zorladı. Önde alan desteklerini yapamadık" ifadelerini kullandı.

İlk yarıda bazı oyuncuların hafta içinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle antrenmanlara katılamadığını aktaran Arslan, "Bahçe'nin ilk yarıdaki tutuk oyunu vardı. Sonra ikinci yarı değişiklikler yaptık. Hem formatta hem oynadığımız anlayışta değişiklik yaptık. Yakaladığımız çok net fırsatlar var, bunları değerlendiremedik. Bir pozisyonda Luka'nın çıkardığı boşluğa Kerem'i kaçırdı, sonucunda ona mağlup olduk" dedi.

"Hiçbir bahaneye sığınmadan mağlubiyeti üzerime alıyorum"

Uzun bir maratonun içerisinde olduklarını ifade eden Arslan, "Özellikle taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyorum. Bu takımı hazırlayan benim. Hiçbir bahaneye sığınmadan mağlubiyeti üzerime alıyorum. Ama bu takımın hocası olarak hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Benim kitabımda da böyle bir pes yok" diye konuştu.

Milli arada takımı yeniden hazırlayacaklarını belirten Arslan, "Bu iki haftalık arada çok iyi çalışıp oyuncularımızı hazır hale getirip tekrar yarışan, oyunu domine eden bir takım olacağız. Bugün de baktığımız zaman yüzde 68 toplu oynadık ama sonucunda 90 dakikada bir gol yedik. Bu golü de konuşacağız. Oyuncularımızla eksiklerimizi düzeltmeye gideceğiz" dedi.

Arslan, açıklamasının sonunda oyunlarından vazgeçmeden yollarına devam edeceklerini belirterek, "Hakemi konuşmadan, rakibi konuşmadan yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Bandırmaspor inşallah sezon sonunda 8 haftanın sonunda hak ettiği yerde olacak. Tekrar taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı